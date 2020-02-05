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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Beykoz'da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı Video

Beykoz'da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı Video

Ambulans

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekibi Silahlı Saldırgan 

-Olay yeri
-Polis ekipleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz'da gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.
İki kişinin silahla vurulduğu olayda polis geniş çaplı soruşturma başlattı. İki kişi hafif şekilde yaralandı Olay, saat 03.00 sıralarında Beykoz ilçesi, Çubuklu Mahallesi, Kireçocağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Cadde üzerinde iki kişiye kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra yaralıları, Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, silahlı saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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