Beykoz’da faciadan dönülen kaza Haberi

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( İSTANBUL )- Kamyonet sürücüsü lüks otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı, aydınlatma direğine çarptı İSTANBUL



- Beykoz’da seyir halinde olan kamyonet önüne aniden çıkan lüks otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca önce otomobile sonra aydınlatma direğine çarptı. Kamyonet sürücüsünün refleksiyle faciadan dönülen kazada kamyonette bulunan bir kadın sinir krizi geçirirken, lüks otomobilde bulunan kadın ile eşi ölümden döndü. Beykoz Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cemil Güner, eşi ve kızı ile beraber kamyonet ile yolda seyir halindeydi. İddiaya göre o sırada Atilla Altın yönetimindeki lüks otomobil aniden yola çıktı. Kamyonet sürücüsü, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için bir anda direksiyonu kırarak manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyonet önce otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kamyonette bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonette bulunan Lütfiye Güner uzun süreli sinir krizi ve şok yaşadı. Otomobilde bulunan Neslihan Altın ile eşi ise ölümden döndü. Sinir krizi geçiren kadın olay yerine gelen ambulansa bindirilerek, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. (CS-CGK-



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