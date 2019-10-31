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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı

Beykoz'da evlerin bahçeleri su ve çamurla kaplandı

Evlerden görüntü

Su Baskını Irak 

-Bahçeden görüntü
-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- Evlerin bahçeleri ve yolu çamurlu su bastı İSTANBUL

- Beykoz’da yoğun yağış nedeniyle bir sokağı ve sokaktaki evlerin bahçesini su bastı. Duvar yapımının yarım bırakıldığı iddia edilen bir mezarlıktan akan çamurlu sular vatandaşların bahçelerinde zarara neden oldu. Beykoz Tokatköy’de Billur Sokak’ta yoğun yağış nedeniyle su baskını meydana geldi. Sokak üzerindeki evlerin bahçeleri ve yol çamurlu su ile doldu. Duvar yapımının yarım bırakıldığı iddia edilen bir mezarlıktan akan çamurlu sular vatandaşların evlerinin bahçelerinde zarara sebep oldu. Ev bahçelerini ve yolu kaplayan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
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