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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Beykoz’da denize giren genç kayboldu

Beykoz’da denize giren genç kayboldu

Arama çalışmaları

Yüzme Deniz Kıyısı Gesi Halas 

-kadınların ağlaması
-FOTO

( İSTANBUL )- Bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken diğer kişi akıntıya kapılarak kayboldu İSTANBUL

- Beykoz’da 15 yaşlarında olan Mustafa Ö. ile Caner Ş., yüzmek için girdikleri denizde boğulmaya başladılar. Durumu fark eden Mehmet Yaşar Altaş, denize atlayarak Caner Ş.’yi kurtarsa da Mustafa Ö. dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. Beykoz’da iki arkadaş, serinlemek için Piri Reis Caddesi üzerinden denize girdiler. Gençler bir süre sonra denizde boğulmaya başladılar. Durumu fark eden Mehmet Yaşat Altaş isimli vatandaş hemen denize atlayarak boğulan gençlere yardım etmek istedi. Caner Ş. isimli genci kurtarabilen Altaş, tüm çabasına rağmen Mustafa Ö.’yü kurtaramadı. Dalgalara kapılan genç gözden kayboldu. Kaybolan genç için denizde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları devam ederken, gencin halası ile yengesi deniz kıyısında gözyaşlarına boğuldu. (CE-EY-
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