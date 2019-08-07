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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor - İSTANBUL

Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor - İSTANBUL

- Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarıİSTANBUL (AA) - Beykoz'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama çalışmaları devam ediyor.Alınan bilgiye göre dün, serinlemek için arkadaşıyla birlikte Çubuklu'da denize giren Özyurt ile arkadaşı Caner Şanlı boğulma tehlikesi geçirdi.Sahilde durumu gören vatandaşlar denize atlayarak, Caner Şanlı'yı kurtardı, ancak Mustafa Özyurt gözden kayboldu.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı. Ancak dün bir sonuç alınamayınca aramaya ara verildi.
Sahil Güvenlik ekipleri bugün yeniden denizde kaybolan Mustafa Özyurt'u arama çalışması başlatırken, Özyurt'un yakınlarının da sahilde bekleyişi sürüyor.

Boğulma Tehlikesi Polis 

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