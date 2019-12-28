Beykoz’da çatı alev alev yandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beykoz’da bir binanın çatısı alev alev yandı . İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Beykoz Soğuksu Mahallesinde bulunan ve içinde cam atölyesi bulunan binanın çatısında bu akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken , olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



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