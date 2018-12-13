Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beykoz'da bir kişi evinde ölü bulundu - İSTANBUL

Beykoz'da bir kişi evinde ölü bulundu - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerBeykoz'da bir kişi evinde ölü bulunduİSTANBUL (AA) - Beykoz'da konakta yaşayan bir kişi ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Kanlıca Mahallesi Muhacirler Sokak'taki iki katlı ahşap konakta yaşayan Mehmet Ali Mert'in (69) yakınları, sabah saatlerinde eve geldi.Mert'in hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Mert'in hayatını kaybettiğini belirledi.Mehmet Ali Mert'in, ısıtıcıdan kaynaklanan dumandan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı