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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beykoz'da bir beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü

Beykoz'da bir beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü

beton mikseri

Hastane Beton Mikseri Trol 3. Köprü 

-ekiplerin çalışmaları
-sürücünün ambulansa taşınması
-detaylar

( İSTANBUL )- Sürücüyü taşıyan itfaiye zor anlar yaşadı İSTANBUL

- Beykoz Riva'da 3. köprü yolunda seyir halinde bulunan bir beton mikseri viyadükten aşağı uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ambulansa taşındığı sırada itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşadığı, zaman zaman dinlenmek zorunda kaldığı görüldü.
Sürücünün hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza, Beykoz Riva'da 3. köprü yolunda saat 09.00 sıraların meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Aykut Gündüz'ün yönetimindeki 34 GV 1195 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak metrelerce aşağı uçtu. Beton mikseri parçalanırken sürücü araç içerinden sıkıştı. Olaya önce Riva itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak mikserin dağılması ve sıkışan sürücünün zor koşulları nedeniyle itfaiye ekipleri takviye ekip istedi. Ekipler bir vincin yardımıyla beton mikserinde sıkışan sürücüye müdahale etti. Sürücü uzun uğraşların ardından çıkarıldı. Kamyondan çıkarılan sürücü zeminin eğimli olması nedeniyle güçlükle sedyede taşınarak ambulansa götürüldü. Sürücü ambulansa taşındığı sırada itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşadığı zaman zaman dinlenmek zorunda kaldığı görüldü.
Sürücü Gündüz'ün hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybettiği belirlendi. 3. köprü yolunda Ankara istikametine trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. (ÖY-
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