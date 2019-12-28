Beykoz'da atölye yangını - İSTANBUL

- Beykoz'da atölye yangını - Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Beykoz'da, bir binanın çatı katındaki atölyede çıkan yangın söndürüldü.Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın cam dekor atölyesi olarak kullanılan çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken atölyede hasar oluştu.
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