Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beykoz'da atölye yangını - İSTANBUL

Beykoz'da atölye yangını - İSTANBUL

- Beykoz'da atölye yangını - Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Beykoz'da, bir binanın çatı katındaki atölyede çıkan yangın söndürüldü.Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın cam dekor atölyesi olarak kullanılan çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken atölyede hasar oluştu.

Çatı Katı Polis Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı