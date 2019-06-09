Beykoz’da aile pikniği az kalsın faciaya dönecekti...Park edilen araç metrelerce yükseklikten denize uçtu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beykoz Riva’da piknik yapmaya gelen bir aile aracın el frenini çekmeyi unutunca, park halindeki araç ilerleyerek metrelerce yükseklikten denize uçtu. Çok sayıda vatandaşın denize girip kamp yaptığı bölgede aracın şans eseri denizdekilerin üzerine düşmemesi olası faciayı önledi. Aracın vinç ile denizden çıkarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Beykoz Riva’da Yağdere mevkiinde geçtiğimiz gün saat 17:00 sıralarında meydana geldi. Piknik yapmaya gelen bir aile iddiaya göre park ettikleri aracın el frenini çekmeyi unutarak aracı terk etti. Park halindeki araç durduğu yerden bir anda ilerlemeye başladı.

Bölgede kamp yapan vatandaşların çadırlarını şans eseri teğet geçen araç, metrelerce yükseklikteki yerden deniz uçtu. Aracın, kamp yapanların çadırlarına çarpmaması ve denizde yüzen vatandaşların üzerine şans eseri düşmemesi olası bir faciayı önledi. Araç daha sonra olay yerine gelen vinç ile düştüğü yerden çıkarıldı. Olayın olduğu bölgede kamp yapan Hızır Yılmaz isimli bir vatandaş, “Arabayı çektiler, el frenini çekmeyi unutmuşlar galiba. Çekmeyince araba kaymaya başlamış. Zaten çadır varmış önünde. Çadırı da teğet geçmiş. Oradan direkt denize düşmüş, tutma şansları olmamış. Levhanın oradan aşağı doğru gelmiş. İçinde kimse yokmuş, hepsi piknik yapmak için inmişler. Vinç geldi, çıkardı arabayı” dedi.

Aracın vinç ile denizden çıkarılma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

