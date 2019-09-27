Beykoz Çayır Festivali'nin son gününde coşkulu kutlama

--Yöresel oyunlar

--Yöresel sanatçılar

--Belediye Başkanı sahne konuşması

--Yusuf Güney konser deteyı



( İSTANBUL )- Festivalde Serebral Palsi hastalığına dikkat çekildi İSTANBUL



- Beykoz’da geleneksel hale gelen, çeşitli yörelerin renkli kültür ve geleneklerinin yaşatıldığı Beykoz Çayır Festivali’nin son günü olan Kars-Ardahan günü coşkuyla kutlandı. Serebral Palsi hastalığına dikkat çekilen bu festivale Başkan Murat Aydın da katılırken, ünlü sanatçı Yusuf Güney hareketli şarkılarıyla sevenlerine coşku dolu anlar yaşattı.Oksijen yetersizliği ve çeşitli nedenlerden oluşan Serebral Palsi hastalığına dikkat çekilen, bu hastalıktan muzdarip olan çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte hastalık konusunda farkındalık oluşturmak için tüm yöre dernekleri, sanatçılar ve Beykoz halkı tek yürek oldu.Etkinlik öncesi derneklerin stantlarını gezen Belediye Başkanı Murat Aydın, stant görevlilerini ziyaret etti, alanda bulunan serebral palsi hastalarıyla bir araya gelerek onlarla muhabbet etti. Ünlü sanatçı Yusuf Güney de stantların olduğu alana gelerek Belediye Başkanı Murat Aydın’a eşlik etti.Etkinliğe katılan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın sahnede yaptığı konuşmada Serebral Palsi hastalığına dikkat çekerek farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı. Aydın, "Cennetlik anneleri, cennetlik babaları görmek isteyenler buraya baksın. İyi ki varsınız. Rabbim size kolaylıklar versin. Böylesine evlatlara sahip çıkabilmek, bir gün değil, iki gün değil, ömür boyu onlarla birlikte yaşamak ve onlarla dertlenmek, onlar gibi olmak gerçekten çok ama çok büyük anlamlı bir fedakarlıktır’’ dedi.



