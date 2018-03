Beykoz Belediyesi, cephedeki Mehmetçiğe 1453 kavanoz bal gönderdi

-Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Özbek röp.

( HATAY )- Beykozlular ‘Mehmetçiğe bir nefes Afrine ses’ olmak için sınır hattına geldi HATAY



- Beykoz Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Beykozlular ve sivil toplum kuruluşları, Hatay’ın sınır hattına gelerek Mehmetçiğe moral oldu. Beraberinde getirdikleri 1453 kavanoz balı Mehmetçiğe şifa olsun diye cepheye gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına doğudan batıya yurdun her köşesinden verilen destek, her geçen gün çığ gibi büyüyor. Beykoz Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, Beykoz Muhtarları, Beykoz Müftülüğü personeli, Arıcılar birliği ve Beykoz halkı Mehmetçiğe moral olmak için Hatay’ın sınır hattına geldi. Cephedeki askerlere şifa olması için 1453 kavanoz bal cepheye gönderilirken Mehmetçik için dualar okundu. Zeytin Dalı Harekatına verilen destek yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. “Mehmetçiğe bir nefes Afrin’e ses olmak için Beykoz’dan geldik” Beykozlular adına açıklamayı yapan Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Özbek,“Mehmetçiğe bir nefes Afrin’e ses olmak için Beykoz’dan geldik. Beykoz Belediye başkanı ve Beykoz halkının selamlarını getirdik. Karınca, kararınca bir nefes olmak üzere geldik. Askerimiz, Mehmetçiğimiz çok önemli bir görev ifa ediyorlar, canlarını veriyorlar. O cihatlarını bir nefes bir selam ve bir moral olmak için geldik. Geldik, biz moral bulduk.Gördük ki bizim gibi Türkiye’nin her yerinden çeşitli bölgelerinden gelen binlerce insan var. O, bize ayrıca moral verdi. Gelirken Mehmetçiğimize ikram olsun diye Arıcılar Derneğimizle birlikte 1453 kavanoz özel Beykoz balı getirdik. Onlara afiyetle şifa olsun diye takdim edeceğiz” dedi.