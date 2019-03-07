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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beykoz AK Parti İlçe Teşkilatı’ndan 45 mahallede eş zamanlı esnaf ziyareti

Beykoz AK Parti İlçe Teşkilatı’ndan 45 mahallede eş zamanlı esnaf ziyareti

Lojistik merkezini ziyaret

Alışveriş Gençlik Kolları Meclis Üyesi Yerel Seçimler Yerel Seçim 

-Partililerle toplanma
-Vatandaşlarla tokalaşma
-Zeytin fidesi dağıtılması
-Esnafları ziyaret
-Tanzim çadırını ziyaret
-Çocukları sevmesi ve oyuncak vermesi
-Kediyi sevmesi

( İSTANBUL )- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık’ta esnafı ziyaret etti- Aydın ve partililer mahallelerde esnafa ve vatandaşlara 5 bin zeytin fidesi dağıttı İSTANBUL

- AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından ilçenin 45 mahallesinde eş zamanlı olarak partililer esnafı ziyaret etti. Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ında katıldığı ziyaretlerde vatandaşlara ve esnaflara 5 bin zeytin fidesi dağıtıldı. 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalar seçim çalışmaları kapsamında faklı stratejilerle seçmene ulaşan AK Parti teşkilatı Beykoz’un 45 mahallesinde eş zamanlı olarak zeytin fidesi dağıttı.
İlçe Başkanlığı tarafından partililer bir ilki gerçekleştirerek aynı anda mahalledeki esnafları ziyaret etti. Rüzgarlıbahçe’deki AK Parti Lojistik Merkezi’nde buluşularak gerçekleştirilen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ayberk Cengiz, İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları, kadın ve gençlik kolları ile mahalle teşkilatlarının yer aldığı yaklaşık 250 teşkilat mensubu katıldı.
45 mahallede eş zamanlı 5 bin zeytin fidesi dağıtıldı Teşkilat 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken önemli bir çalışmaya imza atarak aynı anda Beykoz’un 45 mahallesine adeta çıkarma yaptı. Esnafa 5 bin zeytin fidesi hediye eden teşkilat mensupları, bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Başkan adayı Murat Aydın’ın da katıldığı ziyaretlerde, esnaflar tek tek ziyaret edildi. Vatandaşlarla tokalaşarak onlarla sohbet eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Aydın Kavacık’ta tanzim çadırına da uğradı Ziyaretler kapsamında Başkan adayı Aydın, Kavacık’ta kurulan tanzim çadırına da uğradı. Burada alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Aydın, çocukları da severek oyuncak hediye etti. Yaşlıları da ihmal etmeyen Aydın, gençlerle uzun süre ilgilendi. Kendisine ikram edilen tatlıları geri çevirmeyen Aydın, bir işyerindeki gördüğü evcil kedinin başını okşadı. Esnaflar ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın’ın samimi tavırları vatandaşların gönlünü kazandı.
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