Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Beykent Üniversitesi 19. dönem mezunlarını verdi Haberi

- Beykent Üniversitesi 19. dönem mezunlarını verdi Haberi

Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, sahne konuşması

Mezuniyet Uluslararası Erimli Öğrenciler 

-mezuniyetten detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykent Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile 19. dönem mezunlarını büyük bir coşkuyla uğurladı. Beykent Üniversitesi’nde 2018-2019 akademik yılında mezun olan yaklaşık 7 bin öğrenci büyük bir törenle diplomalarını aldı. Yahya Kemal Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen renkli törene Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Adem Çelik, Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, akademik kadro, öğrenciler ve öğrenci velileri katılım gösterdi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, “Diploma bir başlangıçtır. Âdete temel olanı sağlamaktır. Gereken başarıyı sağlayıp, uluslararası standartların gereğini yerine getirerek diploma almaya hak kazanmanızdan ve mezun olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Diplomanız ve ömür boyu sürecek Beykent kimliğiniz sizi bundan sonraki yolculuğunuzda ilk ve doğru noktaya taşıyacaktır. Başlangıç noktasını doğru tayin ettiniz. Bu bakımdan şanslısınız. Bizler de sizlere sahip olduğumuz ve sizleri ömür boyunca izleyerek başarılarınızdan övünç duyacağımız için şanslıyız” dedi.
“Kapımız sizlere her zaman açık” Konuşmasında mezun gençlere seslenen Prof. Dr. Murat Ferman, “Değerli mezunlarımız, üniversitemizde kazandığınız yetenekler bundan sonraki hayatınızda sizleri daha donanımlı, daha rekabetçi ve dik bir profile hazırlamıştır. Biz her zaman buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Bizim sizlerle beraberliğimiz, sadece eğitim-öğretim süresi ve diplomayla sınırlı değildir. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Bundan sonraki yolculuğunuzda sizlere sıhhatli, başarılı, mutlu ve verimli bir hayat diliyorum. Biliyorum ki işi ucundan tutmayacaksınız. Çünkü siz en iyisini yapmayı, uluslararası standartları aşmayı öngören bir donanımla yetiştirildiniz. Sizler; bu birikiminizle, bu sağlam temelinizle, kendi anlayışınızla kendi kulvarınızda çok önemli işlere imza atacaksınız. Sizlere uzun ve bereketli bir ömür, katma değeri yüksek, insanlığa faydalı profesyonel bir yaşam diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı. Törende yıl boyunca çeşitli faaliyetlerde başarı elde eden mezunlar, Rektör Prof. Dr. Murat Ferman tarafından tebrik edildi. Törenin sonunda keplerini büyük bir gururla atan gençler, yeni hayatlarına ilk adımı attılar. (SF-
İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı