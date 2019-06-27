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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu - SAMSUN

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu - SAMSUN

- Hastaneden genel görüntü - Bayram Özcan'ın kızı Merve Tamer ve eşi ile röportajBeyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut olduSAMSUN (AA) - Beyin ölümü gerçekleşen Bayram Özcan'ın organları, 3 hastaya umut oldu.Sinop'a anne ve babasını ziyarete giden Bayram Özcan (64), evde baygın bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, daha sonra Medicana Samsun Hastanesi'ne sevk edildi.On gündür yoğun bakımda tedavisi süren Özcan'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.Tek çocuk babası olan Bayram Özcan'ın kızı Merve Tamer, babasının organlarının başka bir bedende yaşamaya devam etmesini ve birilerine de umut olmasını istediklerini dile getirdi.Özcan'ın eşi Fatma Özcan, organların hayat vereceği kişilerin eşine dua edeceklerini kaydetti.
Özcan'ın böbreklerinin biri Antalya'da diğeri Ankara'da, karaciğeri ise İstanbul'daki hastalara umut oldu.

Karaci Beyin Ölümü 

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