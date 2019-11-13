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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut oldu - SİVAS İzle

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut oldu - SİVAS İzle

- Ameliyathane kapısı - Hayatını kaybeden hastanın organ ve dokularının ameliyathaneden çıkarılarak, taşınması - Organ çantalarının UMKE araçlarına yüklenmesi - Numune Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Gülseren Apak'ın konuşması - Hayatını kaybeden Hülya Şenol'un fotoğrafıBeyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut oldu - Sivas Numune Hastanesinde yaşamını yitiren kadının ailesince bağışlanan kalp kapakçıkları, karaciğer, kornea ve böbrekleri, İstanbul, Erzurum ve Samsun'da organ bekleyen hastalara nakledilecekSİVAS (AA) - Sivas 'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden hastanın organ ve dokuları, 5 hastaya umut oldu.Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 10 Kasım'da beyin kanaması geçiren 54 yaşındaki Hülya Şenol'un beyin ölümü, tedavi gördüğü Sivas Numune Hastanesinde gerçekleşti.Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu ailesi Şenol'un organlarını bağışladı.Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Şenol'un kalp kapakçıkları, korneası, karaciğer ve böbrekleri alındı. Organlar, Samsun, Erzurum ve İstanbul'a gönderildi. Sivas Numune Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Gülseren Apak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Kasım Pazar günü Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden beyin kanaması sonucu hastanelerine sevk edilen Hülya Şenol'un dün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Şenol'un ailesinin, yaptıkları görüşmeler sonucu organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirten Apak, "Daha sonra organ nakli tetkikleri yapıldı. Nakil merkezleriyle iletişime geçildi ve bu sabah erken saatlerden itibaren ameliyatlar başladı.
Şenol'un alınan sağ böbrek, karaciğer ve korneası Samsun'da, sol böbreği Erzurum'da, kalp kapakçıkları da İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledilecek." dedi.
Apak, güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini vurgulayarak, "Burada önemli olan ailenin kararıydı, onlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karar verdiler. Onların söyledikleri de organ nakli bekleyen hastalara faydalı olabilmekti. Şenol'un eşi ve çocuklarının kararı vermesinin ardından süreç işledi. Ailemiz böylece güzel bir şeye imza atmış oldu. İnşallah organ bekleyen hastalara çare olur." diye konuştu.

Beyin Kanaması Organ Nakli Karahisar Ameliyathane Beyin Ölümü 

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