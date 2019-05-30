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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beyin kanaması geçiren eski başhekim hava ambulansı ile sevk edildi

Beyin kanaması geçiren eski başhekim hava ambulansı ile sevk edildi

Hava ambulansının hastane bahçesine inmesi

İlk Müdahale Hastane Beyin Kanaması Hastane Bahçesi 

-Demirel'in hava ambulansına alınması
-Detaylar

( KARAMAN ) - KARAMAN

- Beyin kanaması geçiren Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski başhekimi hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski Başhekimi Uğur Demirel, sabah saatlerinde evinde beyin kanaması geçirdi. Demirel, ailesinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Demirel, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Demirel’in sevki sırasında hastane çalışanlarının oldukça üzgün oldukları görüldü.
(MD-AH-
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