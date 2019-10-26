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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beyin kanaması geçiren çocuğun üvey annesi tutuklandı - ADANA İzle

Beyin kanaması geçiren çocuğun üvey annesi tutuklandı - ADANA İzle

- Zanlılar üvey anne Visal İ. ve aile üyelerinin sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirilmesi - Adli Tıp Birimi tabelası - Zanlılar üvey anne Visal İ. ve aile üyelerinin polis aracına bindirilmesiBeyin kanaması geçiren çocuğun üvey annesi tutuklandı - Adana 'da üvey annesi tarafından bir süredir şiddete maruz kaldığı ve son olarak başına aldığı sert darbeyle beyin kanaması geçirdiği öne sürülen Suriyeli 3 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımda tedavi altına alındı - Üvey annenin bir dişinin eksik olmasından yola çıkan ekipler, çocuğun vücudundaki izlerin kadına ait olduğunu belirlediADANA (AA) - Adana 'da 3 yaşındaki üvey kızını döverek komaya girmesine neden olduğu öne sürülen kadın tutuklandı.Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan M, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evlerinden yakınları tarafından baygın halde Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve diş izi olduğunu fark eden doktorlar durumu polise bildirildi.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliğince, Suriyeli üvey anne Visal İ. (23), baba Cafer M. (24), babaanne Fatma A. (56) ve amca İbrahim M. (21) gözaltına alındı.Çocuğun vücudundaki diş izi sıralamasındaki bir boşluktan yola çıkan ekipler, üvey annenin bir dişinin olmadığını ve Nurcan M'nin vücudundaki diş iziyle bunun eşleştiğini tespit etti.Visal İ'nin ağladığı için zaman zaman çocuğa şiddet uyguladığı, son olarak evde yeniden ağlaması üzerine ittiği ve çocuğun başına duvara çarpıp bayıldığı iddia edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Visal İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Baba Cafer M'nin kızı Nurcan M. henüz bir yaşındayken eşinden ayrılıp Visal İ. ile evlendiği öğrenildi.

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