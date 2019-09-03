Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü - İZMİR Haberi
- Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın konuşması - Ses sanatçısı Buray'ın şarkılarını söylemesi - DinleyicilerBeydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüİZMİR (AA) - Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.Kurtuluş Parkında düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, bu ülke için canını feda edenleri bugün bir kez daha andıklarını belirterek, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek, dua etsek azdır" dedi. Beydağ Kaymakamlığına vekaleten bakan Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak'ın da konuşma yaptığı etkinlikte konser düzenlendi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım