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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü - İZMİR Haberi

Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü - İZMİR Haberi

- Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın konuşması - Ses sanatçısı Buray'ın şarkılarını söylemesi - DinleyicilerBeydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüİZMİR (AA) - Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.Kurtuluş Parkında düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, bu ülke için canını feda edenleri bugün bir kez daha andıklarını belirterek, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek, dua etsek azdır" dedi.
Beydağ Kaymakamlığına vekaleten bakan Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak'ın da konuşma yaptığı etkinlikte konser düzenlendi.

Düşman İşgali 

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