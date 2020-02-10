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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Beyaza bürünen Samsun'da kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Samsun'da kartpostallık görüntüler

Samsun havadan drone görüntüleri

Kar Kalınlığı Kar Örtüsü Gökyüzü Öğrenciler Kar Yağışı 

-Kayıp düşenlerin görüntüleri
-Çocukların donmuş süs havuzunda oynaması
-Karda bisiklet süren vatandaş
-Röportaj
-Kara bürünmüş Atatürk heykeli

( SAMSUN -DRONE)- Buz tutan yollarda düşen düşene SAMSUN

- Mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz gelinliğini giyen Samsun havadan görüntülendi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Samsun’da cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaz bir örtüyle kapladı. 3 gündür etkisini hissettirerek aralıklarla devam eden yağışlar sonrasında kar kalınlığı sahil kesiminde 15 cm’yi buldu. Kar yağışı en çok öğrencileri ve çocukları sevindirdi. İl genelinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Çocuklar kar neşesini doyasıya yaşadı. Birbirleriyle kar topu oynayıp ellerindeki poşetlerle kayak yaptılar. Şehirdeki küçük süs havuzları dondu. Ağaçların dalları kar örtüsüyle kaplandı. Ağaçların yeşili, karın beyazı, denizin ve gökyüzünün mavisi ile Samsun doyumsuz görüntülere sahne oldu. Şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Samsunlunun karla sınavı Yayalar düşe kalka işe gitmek için yollar döküldü. İşe giden vatandaşlar buz tutan zeminlerde zor anlar yaşadı. Kayıp düşenler ve ayakta durmakta zorluk çeken vatandaşlar gülümseten anlar ortaya çıkardı. Bir vatandaşın karın keyfini pedal çevirerek sürdüğü görüldü.
Kayıp düşeceği yönünde uyarılara rağmen bisiklet süren vatandaş kardan bu şekilde büyük keyif aldığını belirtti.
Buz tutan yerlerde belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yürüttü. Esnaf ise kendi çabaları ile iş yerlerinin önlerini açmaya çalıştı. Araç sürücüleri karlı ve buz tutan yollarda hakimiyeti sağlamak için tekerlerine zincir taktı. Uzun zamandır kara hasret olduklarını belirten Samsunlular, kışın güzelliğinin kar yağışı olduğunu ve doyasıya yaşamak istedikleri belirtirken bir çileye dönüşmemesi için de temennide bulundular.
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