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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beyaza bürünen otoyol çevresi havadan görüntülendi

Beyaza bürünen otoyol çevresi havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Kar Temizleme Kar Yağışı 

-Otoyoldan detay
-Genel detaylar
-detaylar

( İSTANBUL )- TEM otoyolunun kenarları beyaza büründü İSTANBUL

- İstanbul’da bu sabah etkisini gösteren kar yağışı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Beyaza bürünen TEM otoyolu çevresi havadan görüntülendi. İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başlamıştı. Başakşehir TEM istikametinde etkili olan kar yağışı ağaçları beyaza bürüdü. Eşsiz bir manzara oluşturan beyaz örtü havadan görüntülendi. Trafikte bir aksama olmazken, vatandaşlar yol kenarında durarak fotoğraf çekildiler.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar temizleme araçlarının ise yoğun çalışmaları görüldü.

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