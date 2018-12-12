Beyaza bürünen otoyol çevresi havadan görüntülendi

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( İSTANBUL )- TEM otoyolunun kenarları beyaza büründü İSTANBUL



- İstanbul’da bu sabah etkisini gösteren kar yağışı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Beyaza bürünen TEM otoyolu çevresi havadan görüntülendi. İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başlamıştı. Başakşehir TEM istikametinde etkili olan kar yağışı ağaçları beyaza bürüdü. Eşsiz bir manzara oluşturan beyaz örtü havadan görüntülendi. Trafikte bir aksama olmazken, vatandaşlar yol kenarında durarak fotoğraf çekildiler.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar temizleme araçlarının ise yoğun çalışmaları görüldü.



