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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı havadan görüntülendi

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( BOLU ) BOLU

Yazla Yabancı Turist Hatıra Fotoğrafı Ziyaretçiler Kar Yağışı 


- Bolu’da, kar yağışıyla beyazlara bürünen Gölcük Tabiat Parkı havadan görüntülendi. Bolu’da, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyazlara büründü. İçerisinde bulunan gölün buz tuttuğu ve göl çevresindeki yeşil çam ağaçlarının karla kaplı olduğu Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü ise, muhteşem güzelliği ortaya çıkardı. Özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olan ve son yıllarda yabancı turistlerin de ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak karın tadını doyasıya çıkarıyor. Soğuk havaya rağmen kar yağışını Gölcük’te yaşayan tatilciler, göl çevresinde bulunan iskelelerde ise, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.
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