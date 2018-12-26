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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beyaza bürünen dağ yöresinin güzelliği havadan görüntülendi

Beyaza bürünen dağ yöresinin güzelliği havadan görüntülendi

drone görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 


- Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Beyaza bürünen ilçe drone ile havadan görüntülendi. Uludağ’dan sonra Bursa’nın en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Büyükorhan’da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile kar kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetre, ilçenin yüksek kesimleri Belpınar ve Görecik yaylasında ise 40 santimetreye kadar ulaştı. İlçe beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Enfes manzaralar drone ile havadan görüntülendi.
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