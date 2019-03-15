Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Beyaza bürünen Akseki Toros Dağları havadan görüntülendi -ANTALYA

Beyaza bürünen Akseki Toros Dağları havadan görüntülendi -ANTALYA



: - Antalya 'yı Konya'ya bağlayan Akseki - Seydişehir karayolu Akseki'nin Alacabel mevkiinden Toros dağlarından hava görüntüleri ANTALYA - Beyaza bürünen Akseki Toros Dağları havadan görüntülendi Antalya 'da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.Beyaz örtüyle kaplanan Antalya ile Konya'yı bağlayan Akseki - Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel ve Gidengelmez Dağlarının arka yüzleri drone ile havadan görüntülendi.Dağlar beyaz örtüyle kaplanırken, beyaz ve yeşilin oluşturduğu renkler ise kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı