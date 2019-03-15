: - Antalya 'yı Konya'ya bağlayan Akseki - Seydişehir karayolu Akseki'nin Alacabel mevkiinden Toros dağlarından hava görüntüleri ANTALYA - Beyaza bürünen Akseki Toros Dağları havadan görüntülendi Antalya 'da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.Beyaz örtüyle kaplanan Antalya ile Konya'yı bağlayan Akseki - Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel ve Gidengelmez Dağlarının arka yüzleri drone ile havadan görüntülendi.Dağlar beyaz örtüyle kaplanırken, beyaz ve yeşilin oluşturduğu renkler ise kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
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