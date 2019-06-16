Beyaz TV ekibine çirkin saldırı

-Kameramanın hastaneye kaldırılması



( ANKARA ) - ANKARA



- Beyaz TV muhabiri Tuğçe Ünsal ve kameraman Serkan Çinier, haber amaçlı çekim için gittiği Beypazarı’nda bir grubun saldırısına uğradı. Beyaz TV ekibi, Beypazarı’ndan gelen izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı’nı görüntülemek üzere ilçeye gitti. Ancak provokatörler, gazetecilerin çekim yapmasına engel olmaya çalıştı. Önce bir araçla özel olarak çekim yapılan mezarlık alanına getirilen D.T. isimli bir kadın Beyaz TV ekibine hakaret etti. Beyaz TV ekibinin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan D.T. İsimli kadın, kocası Y.T.‘nin kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldı. Beyaz TV ekibini hedef gösteren paylaşımlar nedeniyle toplanan organize provokatörler gazetecilere saldırdı. Kameramanı darp eden saldırganlar, saldırıyı cep telefonuyla kaydeden muhabir Ünsal’a da engel olmak istedi. Kameraman ve muhabiri darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırganların darp ettiği kameraman Serkan Çinier, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak provokatörlerin saldırısı hastanede de devam etti. Hastane önünde yaşanan kargaşaya polis müdahale etti. Bu arada Beypazarı Savcılığı, Beyaz TV ekibine önce hakaret eden, ardından çektiği görüntüleri sosyal medya aracılığıyla yayan ve basın kuruluşlarının whatsapp ihbar hatlarına gönderen D.T.’nin diğer saldırgan provokatörle bağlantısını araştırıyor. Provokatör kadının, Beyaz TV ekibine yönelik organize saldırının bir parçası olduğu tahmin ediliyor. Beyaz Tv’ye saldırıda bulunan E.G. İsimli şahsın ise polis tarafından yakalandığı ve gözaltında aldığı bilgisine ulaşıldı. (DY-

