Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Beyaz önlüklerine rağmen İsrail'in hedefindeler - GAZZE

Beyaz önlüklerine rağmen İsrail'in hedefindeler - GAZZE



: - Gösterilerde yaralanan gösterilerde yaralanan sağlık çalışanlarından detaylar - Gösterilerde yaralanan sağlık çalışanı Sabirin Kışta (28) ile röportaj - Gösterilerde yaralanan sağlık çalışanı Salih el - Hac (21) ile röportajGAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde gösteri alanında görev yapan sağlık çalışanları, beyaz önlüklerine ve sadece yardım amaçlı orada bulunmalarına rağmen İsrail askerlerinin hedefi olmaktan kurtulamıyor.İsrail'in Gazze 'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması ve Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüşlerinin sağlanması talebiyle bir yılı aşkın süredir devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar İsrail güçleri 200'den fazla Filistinliyi şehit etti, yüzlerce Filistinliyi yaralandı. İsrail askerlerinin, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden eylem alanında bulunan herkese ateş açtığı gösterilerde sağlık ekipleri de doğrudan askerlerce hedef alındı. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar söz konusu gösterilerde 4 sağlık çalışanı şehit oldu, yüzlerce sağlık çalışanı yaralandı. Gazze 'deki El - Mizan İnsan Hakları Merkezi, en son geçen cuma günü düzenlenen gösterilerde Han Yunus, Refah ve Gazze 'nin kuzeyinde 9 sağlık personelinin yaralandığını duyurdu.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i yaralı eylemcilere insani yardımda bulunmalarını engellemek için sağlık ekiplerini kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor.

Sağlık Çalışanı Sağlık Personeli İnsani Yardım Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı