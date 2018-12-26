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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beyaz güzellik havadan görüntülendi

Beyaz güzellik havadan görüntülendi

Drone görüntüleri

( KAYSERİ )-Kayseri'de kar manzaraları-Erciyes’te kar kalınlığı 70 santime ulaştı KAYSERİ - Kayseri’de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Erciyes’te kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan Kayseri meydanı havadan görüntülendi. Gece saatlerinde başlayan ve şehir merkezinde etkili olan kar yağışı, Erciyes Dağı’nda da etkili oldu. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes’te sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kar kalınlığı 70 santime kadar ulaştı. Erciyes AŞ ekipleri de pistlerde kar ezme makineleriyle çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, Erciyes’te gün boyu, hafta başına kadar ise aralıklarla kar yağışının olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, kent merkezinde de etkisini gösteren kar yağışı, şehri beyaz örtüyle kapladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kar manzaraları da İHA tarafından havadan görüntülendi.

Kar Kalınlığı Kar Manzaraları Kar Yağışı 

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