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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı - MANİSA

Beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı - MANİSA

- Beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan şahsın yakalanması - Manisa Şehir Hastanesi'nden görüntü - Zanlının adliye öncesi hastaneye kontrole götürülüşü - Zanlının kurduğu internet sitesinden görüntüler Manisa 'da beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandıMANİSA (AA) - Manisa 'da, kendisini beyaz eşya firmalarının yetkili teknik servisi olarak tanıtarak "yedek parça siparişi" bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar ve şikayetler sonrası internet üzerinden kendisini pek çok beyaz eşya markasının "Ege Bölgesi Teknik Servisi" olarak tanıtan D.L'nin yakalanması için çalışma başlattı.Herhangi bir ustalık belgesi ya da ruhsatı olmayan D.L'nin internette kendisini kurumsal bir firma gibi tanıtıp arama motoruna reklam verdiği, bu yolla kendisine ulaşan müşterilerden "yedek parça siparişi" adı altında yaklaşık 15 bin lira toplayarak kaçtığı belirlendi.Zanlıyı takibe alan polis ekipleri, müşteri gibi arayıp ulaştığı D.L'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İnternet Sitesi Beyaz Eşya Arama Motoru Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

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