“Beyaz Altın” yeniden işleniyor İzle

-FABRİKANIN İÇİNDE ÇALIŞAN MAKİNALARDAN DETAY

-FABRİKA SAHİBİ FATİH ARAS İLE RÖP

-ÜRETİLEN PAMUKTAN DETAY



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır da 30 yıl aradan sonra ekilen pamuk tekrar işlenmeye başlandı. Iğdır’da, çiftçilerin tekrar pamuğa yönelmesiyle birlikte 15 bin dekar arazi üzerinde üretilen pamuk, cırcır fabrikasında işlenerek iplik fabrikalarına gönderiliyor. Doğu Anadolu’nun Çukurova’sı Iğdır'da, üreticiler son yıllarda “Beyaz Altın” olarak nitelendirdikleri pamuk üretimine tekrardan ağırlık vermeye başladı.

Pamuğun Iğdır’da gelişmesi için 3 yıla yakındır ekim yaptıklarını belirten cırcır fabrikası sahibi Fatih Aras, “Yaklaşık 3 yıldır çaba sarf ediyoruz. Bu yıl çiftçilerimizde bize katılarak daha çok ürün elde ettik. Pamuk, katma değer sağlayan bir ürün olduğu için çiftçilerin ürettiği pamuğu işlemesi ve şehrin hareketlenmesi, canlanması için bir tesis kurduk. Kendi çabalarımızla kurduğumuz tesisi işletiyor, işliyor ve işlediğimiz Pamuğu balya haline getirip iplik fabrikalarına gönderiyoruz. Pamuğun şehre değer katacağına inandığımız için bu işe girdik ve caba sarf ediyoruz” dedi.

Günlük 20 ton ürün işlediklerini dile getiren Aras, “yaklaşık bir iki ay daha sürer diye düşünüyoruz. İnşallah seneye daha fazla ekim olur. Daha fazla ürün işleyip daha fazla işçi istihdam ederiz. Şuan fabrikada 12 kişi çalışıyor. Eğer Pamuk Iğdır’da gelişirse iplik fabrikasına dönüşebilir. Alanımız ve topraklarımız var. Katma değer sağlayacak ürünler ekilmesi gerekiyor. Bu ürününde pamuk olduğunu düşünüyoruz. Pamuğun işlenmesi gerekiyor. Iğdır’da cırcır, yağ, iplik fabrikası ve örgü dokuma olabilir. Bu potansiyel olduğu için bizde buna çalışıyor ve bunun için caba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

30 yıldır Iğdır’da Pamuk ekilmediğini ifade eden Aras, “yaklaşık 30 yıldır Iğdır’da pamuk ekilmediği için çiftçilerde yeni yeni yöneliyor. Fakat ilk olmasına rağmen bu sene verim çok iyi oldu” ifadelerini kullandı. (ET-ÖB-Y)

