'Beyaz altın' hasadı havadan görüntülendi İzle

-Pamuk hasadından detay görüntü

-Oda başkanları ve üreticilerle röportaj

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( İZMİR -ÖZEL)- Torbalı’da 50 bin dekar alanda pamuk hasadı yapılacak İZMİR



- Kalitesiyle ünlü Ege Bölgesi'nin beyaz altını pamuğun hasadı başladı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde 50 bin dekar alada ekili olan pamukların hasadı, 2 ay içerisinde gerçekleştirilecek.Türkiye’de 70-80 bin civarında pamuk üreticisi olduğu, bu üreticilerin 20 bininin Ege Bölgesi'nde bulunduğu tahmin ediliyor. Beyaz altın olarak anılan pamuğun hasadı, Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir’in Torbalı ilçesinde de başladı.

50 bin dekar alanda 492 pamuk üreticisi, prim ve teşviklerin artırılması ve fiyatların aşağı çekilmesi temennisinde bulundu.“Primlerin artırılmasını bekliyoruz”Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Torbalı Ovası’nda 50 bin dekar ekilmiş pamuk arazisi olduğunu belirterek, “İlk hasadımız başladı.

Maliyetlerimiz yüzde 40 arttı ama pamuk fiyatlarındaki düşüş üreticiyi etkiliyor. Geçen sene 42 kuruş olan pamuk, bu sene 35 kuruş. Torbalı Ovası, Küçük Menderes Ovası’nın en verimli arazilerinden biri. Biz 2 ay zarfında pamukların hepsini hasat edeceğiz. Ege pamuğu en iyi pamuklardan biridir. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için primlerin artırılmasını istiyoruz. 80 kuruş olan primin 150 kuruşa çıkarılmasını bekliyoruz” dedi.

“Pamuğa dönüş var”Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise bu sene pamuktan umutlu olduklarını söyledi.



Olgun, “Torbalı’da tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için mücadele veriyoruz. Torbalı’daki tarımsal alanlar yok olmadan sanayileşelim, gelişelim istiyoruz. Bunun en önemli ürünlerinden biri de pamuk. 15-20 yıl önce Torbalı’da 15-20 çırçır fabrikası hizmet veriyordu. Son yıllarda pamuğa verilen desteklerin azalmasıyla beraber çırçır fabrikalarımızın hepsi kapanmak durumunda kaldı. Son 3 yıldır prim ve teşviklerdeki yükselmelerden dolayı pamuğa dönüş var. 5-6 fabrikamız tekrar hizmet vermeye başladı.

Bu sezonun verimli geçmesini umuyorum. Hem çiftçi, hem sanayici hem de ülke ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum. Devletin teşviklerinin de çeşitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İç piyasada daralma var. Bunu gidermenin yolu ihracattan geçiyor. Bunun için de ürünlerimizin kalitesinin ve rekoltesinin yüksek olması gerekiyor” diye konuştu.

“Fiyatlar yukarı çekilmeli”Üretici Bekir Şenol, “Pamuk hasadımız başladı.

Verim güzel görünüyor. Pamuk fiyatları geçen senenin altında diye duyduk. Masraflar büyüdü ama gelir düştü” derken, Necdet Kara isimli üretici de, “Ürünümüzün bol olmasını, fiyatların yukarı çekilmesini temenni ediyoruz. Geçen seneye göre fiyatlarda düşüş var. Ancak bizim girdilerimiz ikiye katlandı” ifadelerini kullandı.Öte yandan beyaza bürünen pamuk tarlaları, havadan görüntülendi.

