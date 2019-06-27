Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
BEÜ Teknofest Teknoloji Yarışmasına katılacak - BİTLİS

BEÜ Teknofest Teknoloji Yarışmasına katılacak - BİTLİS

- Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü atölyesinden görüntüler - Öğretim üyeleri DDr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Kuluöztürk'ün konuşmasıBEÜ Teknofest Teknoloji Yarışmasına katılacakBİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) "Gökyüzünün Gözü" ve "Albatros" takımları, 17 - 22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest Teknoloji Yarışmasına katılacak.Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Kuluöztürk, yaptığı açıklamada, İnsansız Hava Aracı (İHA) için özgün gövde tasarımı ve imalatı yapmaya başladıklarını söyledi.

Yarışmaya geçen yıl bir İHA takımıyla katıldıklarını, bu yılda iki İHA ve bir İSA takımı olarak katılacaklarını belirten Kuluöztürk, şöyle konuştu:"Gökyüzünün Gözü takımımız 186 üniversitenin bulunduğu listede 4'üncü sırada yer buldu. Bizim için bu yıl yarışmaya gitmeden önce ümit verici bir gelişme. Umarız bunun devamını getirir ve iyi bir derecede alarak yarışmadan ayrılırız. Bu sene geçen yıldan edindiğimiz tecrübelerle çok daha hızlı olabiliyoruz. Yarışma kapsamında üniversitemizi, şehrimizi ve bölgemizi temsil etmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl yarışma için hazırladığımız İHA'mızı daha geliştirdik, küçülttük ve yeniden tasarladık. Yeni İHA'lar yapıyoruz. Bu kategoriye ilk defa katılacağız. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak bizim temel amacımızdır, umarız sonucuna ve amacına ulaşır."

Tron Yarış Gori 

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı