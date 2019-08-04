Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
BEÜ'den kitap kampanyası - BİTLİS Haberi

BEÜ'den kitap kampanyası - BİTLİS Haberi

- Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) binasından detay - Kitapların incelenmesi - BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ın açıklamaları - Toplanmış olan kitapların görüntüsüBEÜ'den kitap kampanyasıBİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM), kentteki kapalı ve yarı açık cezaevlerin bağışlanmak üzere kitap kampanyası başlattı."Işığım Olur Musun?" adıyla düzenlenen kampanyaya üniversite personellerinin yanı sıra, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar da destek verdi.BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, yaptığı açıklamada, kitapların cezaevlerindeki kütüphanelere bağışlanacağını söyledi.

Üniversitelerin, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra toplumun kültürel ihtiyaçlarına yönelik de çalışmalar yürütüğünü belirten Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi olarak kenti ilgilendiren tüm faaliyetlerde yer almaya gayret ettiklerini aktardı.Kitap kampanyasını da bu çerçevede değerlendirdiklerini ifade eden Demirtaş, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.Kampanya koordinatörü BESEM Müdürü Esra Dursun ise şuana kadar 2 bin kitap topladıklarını belirtti.

Kütüphane Cezaevleri Sivil Toplum Koordinat 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı