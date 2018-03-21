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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
BEÜ’de nevruz ateşi yandı Haberi

BEÜ’de nevruz ateşi yandı Haberi

Öğrencilerin gelişi

Saygı Duruşu Mehter Takımı Nevruz Ateşi Halk Oyunları Mehteran Takımı 

-Saygı duruşu ve istiklal marşı
-Halk oyunu ve mehter takımı gösterileri
-Nevruz Ateşi yakılması
-Eğlencelerden görüntü

( ZONGULDAK ) BEÜ’de nevruz ateşi yandı ZONGULDAK

- Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 21 Mart Nevruz Günü kutlamaları yapıldı. BEÜ Farabi Kampüsü’nde düzenlenen program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Programa akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ve davetliler katıldı.
Kortej yürüyüşü ile devam eden programda halk oyunları gösterileri sergilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterileri izleyenlerden tam not aldı. Programda nevruz ateşini Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve öğretim görevlileri yaktı. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından akademik, idari personel ve öğrenciler ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Öğrencilere Spor Salonu önünde etli pilav ikram edildi. Nevruz kutlamaları halay çekilmesi ve oyun havaları ile devam etti.
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