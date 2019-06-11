BEÜ’de mezuniyet töreni

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( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), 2018-2019 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.

BEÜ Rahva yerleşkesindeki futbol sahasında düzenlenen mezuniyet törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, mezun öğrencilerin geçit töreniyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, “Üniversitelerin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki sizlere belirli bir alanda beceri kazandırmaktır. İkinci amacına tekabül eden öğrenciliğiniz, hayatınız boyunca devam edecektir. Kendinize ve ailenize olduğu kadar içinde yaşadığınız topluma karşı da sorumlusunuz” dedi.

“Bugün burada öğrenci kardeşlerimizin başarısını kutlamak ve onların sevincine ortak olmak üzere toplanmış bulunuyoruz” diyen Yardım, şöyle devam etti: “Kendilerini buradan tebrik ediyor ve üniversitemizden ayrılıkken küçük bir son ders ile uğurlamak istiyorum. Üniversitelerin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki sizlere belirli bir alanda beceri kazandırmaktır. Alacağınız diplomalarınız, bu görevi layıkıyla yerine getirdiğinizi göstermektedir. Bugün her biriniz kendi alanında uzman birer mühendis, tarihçi, edebiyatçı, sağlıkçı, ekonomist ve teknisyen olarak buradan ayrılacaksınız. Ancak üniversitelerin ikinci amacına tekabül eden öğrenciliğiniz, hayatınız boyunca devam edecektir. Kendinize ve ailenize olduğu kadar içinde yaşadığınız topluma karşı da sorumlusunuz. Bu yalnızca mesleki değil, insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için hayatı anlamaya devam etmelisiniz. Toplumsal sorunları çözme gayretinden asla vazgeçmemelisiniz. Öğrenme arzusunu diri tutarak ve yaptığımız işi gönülden severek başarılarınızı sürekli kılmalısınız. İnsan odaklı bir yaklaşımla, kendinizden sonrakilere örnek olacak bir duruş sergilemeli ve yürünecek yollar açmalısınız. Sevgili mezunlarımız, Bu nedenle alacağınız diplomaların bir nihayet olmadığını bilmelisiniz. Sizlere en önemli tavsiyem; birazdan sizlere verilecek diplomaları bir fırsat olarak görmenizdir. Bu bakış açısıyla bir başlangıcın göstergesi olan diplomalarınız, inşallah sizin ve ülkemizin inşa olan geleceğine önemli katkılar sunacaktır.” Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, mezun olan öğrencilerin ailelerine de seslenerek, “Değerli ailelerimiz, üniversite öğreniminin başlangıcından bugüne kadar evlatlarımız için göstermiş olduğunuz fedakârlıktan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer meslektaşlarımın öncülüğünde ailelerinin emeklerinin boşa gitmediğini, başarılı bir şekilde hepimize gösteren mezun arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyorum. Son olarak Bitlis Eren Üniversitesinin kapılarının siz değerli öğrencilerimize her zaman açık olduğunu bilmenizi istiyor, bundan sonraki yaşamınızda başarılar ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, müzik eşliğinde kepler havaya atıldı. Törende mezun olan öğrencilerin velileri de öğrenciler kadar heyecan yaşadı. Tören müzik programıyla sona erdi.

