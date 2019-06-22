Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Betonu delip yavru köpekleri böyle kurtardılar

Betonu delip yavru köpekleri böyle kurtardılar

İtfaiye ekipeleri kuyunun ağzını genişletmesi

Yavru Köpek Köpek Bild Yavru Köpekler İtfaiye Eri 

-Demirleri kesmesi
-Betonu kurmaları
-Merdiveni kuyuya indirmeleri
-İtfaiye eri kuyuya inmesi
-Yavru köpekleri kuyudan çıkarmaları

( VAN )- İki gün boyunca kuyuyda mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı VAN

- Van’ın Başkale ilçelerinde iki gün boyunca kuyuda mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Başkale ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi’nde kuyudan köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, köpekleri kurtarmak için çaba sarf etti. Kuyunun ağzı dar olmasından dolayı köpekleri çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti. İki gün önce kuyuya düştüğü belirtilen yavru köpekler, dar olan kuyunun ağzı demir kesme makinesi ile demirleri kesilip betonu kırılarak genişletildi. Daha sonra merdiven yardımı ile kuyuya inen itfaiye eri, içeride mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı. Vatandaşlar, kuyudan çıkartılan yavru köpeklere ekmek verdi. Yavru köpekler ekmeklere saldırmaları, ne kadar aç oldukları gözönüne serildi. (EKİP-ŞAK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı