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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beton pompası dereye işte böyle yuvarlandı İzle

Beton pompası dereye işte böyle yuvarlandı İzle

Beton mikserinin dereye yuvarlanma anı

( TRABZON )- Trabzon'un Arsin ilçesi Yolaç mahallesindeki HES inşaatında kullanılan beton pompası şiddetli yağışların neden olduğu selde dereye yuvarlandı- O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı TRABZON

Kamera Şiddetli Yağış Cep Telefonu 


- Arsin'in Yolaç mahallesinde Hidro Elektrik Santrali inşaatında kullanılan beton pompası şiddetli yağışların neden olduğu selde dereye yuvarlandı. Trabzon'un Arsin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış zarara yol açtı. Mahalledeki derenin taşması sonucu HES inşaatını su bastı. Taşan derenin tehdit ettiği yol kenarında park halindeki araçlardan bir beton pompası ile bir kamyon dereye yuvarlandı. Olay anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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