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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Beton mikseriyle otomobilin çarpışma anı kamerada İzle

Beton mikseriyle otomobilin çarpışma anı kamerada İzle

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı

Tahkikat Trafik Kazası Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Beton Mikseri 

-Ambulans, hastane görüntüsü

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Erzincan merkez Keresteciler sitesinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonra beton mikserini kullanan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilip, itfaiye ekiplerinin temizlik çalışması yapması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Beton mikseriyle otomobilin çarpışma anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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