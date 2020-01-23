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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Beton mikserinin devrildiği anlar kamerada İzle

Beton mikserinin devrildiği anlar kamerada İzle

Güvenlik kamera görüntüsü

Kamera Beton Mikseri 

-kaza anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da TEM yanyolda meydana gelen beton mikseri kazası güvenlik kameralarına yansıdı. TEM Otoyolu Bağcılar yanyolda virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanyola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devriliyor. Yan yatarak kayan mikser, trafikte seyreden bir araca da çarparak bariyerlere sıkıştırıyor.
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