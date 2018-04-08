Beton mikserinin çarptığı işçi öldü - KOCAELİ

- Olay yerinden görüntülerKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesindeki bir fabrikada beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde D - 130 Karayolu kenarındaki beton fabrikasında, İ.M'nin kullandığı 34 BDE 364 plakalı mikser, şantiye alanında manevra yaptığı sırada işçilerden Mehmet Kuku'ya (55) çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuku'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Kuku'nun cesedi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.