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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Beton mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Beton mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

-cansız bedenden görüntü

Polis Bild Beton Mikseri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay yerinde görüntü
--Ezen şoför
-detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde beton mikserinin şantiye alanında manevra yaptığı esnada altında kalan işçi feci şekilde can verdi. Olay 19.00 sularında Sanayi Mahallesi İzmit D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir beton şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail M. İdaresindeki 34 BDE 364 plakalı beton mikseri şantiye içerisinde manevra yaptığı esnada yolda olan Mehmet Kuku’yu fark edemeyerek ezdi. Olayı gören beton mikseri şoförü aracından indi. Diğer işçilerin durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 55 yaşındaki Mehmet Kuku’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kuku’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. İş arkadaşını ezen İsmail M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (GY
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