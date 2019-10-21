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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beton mikseri sürücüsü yola beton dökerek böyle ilerledi

Beton mikseri sürücüsü yola beton dökerek böyle ilerledi

Beton mikseri beton yola dökme anı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Trafik Güvenliği Kamera Beton Mikseri Cep Telefonu 


- Şile yolunda seyir halinde olan beton mikseri, kasasındaki betonu yola dökerek ilerledi. Mikser sürücüsü bu davranışıyla hem sürücülerin canını tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Şile yolunda geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yolda seyir halinde olan bir beton mikseri sürücüsü, mikserdeki betonu yola ve yol kenarına dökerek ilerledi. Sürücü bu sorumsuz hareketiyle hem yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini alt üs etti. Ayrıca sürücü, yola beton dökerek olası bir faciaya da davetiye çıkardı. Beton mikseri sürücüsünün yola beton dökerek ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde beton mikseri sürücüsü yola beton dökerek ilerliyor.
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