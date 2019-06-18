Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Beton mikseri Munzur Çayı'na uçtu

Beton mikseri Munzur Çayı'na uçtu

Araçta arama yapan AFAD ekipleri

Hastane Beton Mikseri Sudan Direksiyon 

-Suya uçan araç
-detaylar

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de beton mikseri Munzur Çayı'na uçtu. Kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay, Ovacık-Tunceli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem A. idaresindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Sürücü kendi çabalarıyla sudan çıkarken, bölgede kayıp gençle ilgili çalışma yapan AFAD ekipleri olay yerine gitti. Kurtulan sürücü ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. AFAD ekiplerinin çaya uçan araçta yaptığı incelemede başka birinin olmadığı belirlendi. Sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Anne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını KaybettiAnne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı