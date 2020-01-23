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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Beton mikseri bir aracın üzerine devrildi İzle

Beton mikseri bir aracın üzerine devrildi İzle

Drone görüntüsü

Polis Beton Mikseri Trafik Yoğunluğu 

-Olay yeri
-Beton mikseri
-Otomobil
-Mikser sürücüsünün kurtarma çalışması
-Araç sürücüsü ile röportaj
-Ekiplerin çalışması
-Genel detay

( İSTANBUL -DRONE)- Beton mikseri sürücüsü sıkıştı- Beton mikserinin devrildiği bölge havadan görüntülendi- Araç sürücüsü Ercan Deniz: ”Kaçtım ama kurtulamadım, üstümüze düştü" İSTANBUL

- Bağcılar'da virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Araç içerisinde bulunan iki kişi yara almazken, beton mikseri sürücüsü sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ederken, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araç sürücüsü Ercan Deniz, ”İşe gidiyorduk. Mikser hızlı geliyordu. Kaçtım ama kurtulamadım. Üstümüze düştü. Şükür bir şey olmadı" dedi.
Bağcılar Mahmutbey İstoç mevkii yanyolda seyir halinde olan 34 KF 6145 plakalı beton mikseri sürücüsü virajı alamayarak, 34 TD 8962 plakalı bir aracın üzerine devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, mikser sürücüsü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Beton mikserinin devrildiği bölge havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ederken, trafik yoğunluğu yaşanıyor. “Kaçtım ama kurtulamadım” Araç sürücüsü Ercan Deniz, ”Sabah oğlumla işe gidiyorduk. Mikser hızlı geliyordu. Devrileceğini düşünmedim. Kaçtım ama kurtulamadım. Üstümüze düştü. Allah’tan emniyet kemerleri takılıydı. Şükür bir şey olmadı. Bariyerlere sıkıştık. Bir arkadaş geldi arka camı kırdı oradan çıktık. Ufak tefek ağrı var ama bir şey yok” dedi.

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