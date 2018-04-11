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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beton mikseri aynı aileden 2 can aldı: Anne ve baba öldü, çocuklar ise ağır yaralandı

Beton mikseri aynı aileden 2 can aldı: Anne ve baba öldü, çocuklar ise ağır yaralandı

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( İZMİR - HD) İZMİR

İlk Müdahale Hastane Dikkatsizlik Beton Mikseri 


- İzmir’in Bayındır ilçesinde meydana gelen feci kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Pınarlı Mahallesindeki döner kavşakta dikkatsizlik sonucu yaşandığı öne sürülen kazada, beton mikseri ile özel otomobil çarpıştı. İddiaya göre Ödemiş’ten Tire yönüne doğru seyreden B.U yönetimindeki 35 YNB 99 plakalı beton mikseri, Pınarlı kavşağında karşı yönden gelen 35 TIV 58 plakalı Yazıcıer ailesine ait özel otomobil ile çarpıştı. Beton mikserinin altında kalarak paramparça olan otomobil, anne Filiz Yazıcıer (46) ile baba Muhammed Sıddık Yazıcıer’e (51) mezar oldu. Kazadan sonra Yazıcıer ailesine ilk müdahaleyi kazaya tanık olan diğer sürücüler yaparken olay yerine Aks ekipleri ile Tire, Ödemiş ve Bayındır’dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilin arka koltuğunda bulunan anne Filiz Yazıcıer olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobili kullanan eşi Muhammet Sıddık Yazıcıer ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan çocukları Muhammed Emin Yazıcıer (15) ile Enes Yazıcıer (12) Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Enes Yazıcıer hava ambulansı ile Muhammed Emin Yazıcıer ise kara ambulansı ile İzmir’deki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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