Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu İzle

Beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu İzle

Beton Mikserinde sıkışan sürücünün kurtarılması genel ve detaylar

( KARS ) -- Mikserde sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı KARS

Jandarma Beton Mikseri Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 


- Sarıkamış’ta kontrolden çıkan beton mikseri Aras Nehri’ne uçtu. Beton mikserinde sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı. Kaza, sabah saat 06.00’da Karakurt-Horasan Karayolu’nun 6. kilometresinde meydana geldi. Karakurt’ta bir şirkete ait inşaata beton götüren A.K. (28), yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak Aras Nehri’ne uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan ve sıkıştığı yerden çıkarılamayan sürücü A.K.’nın imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı AFAD ekipleri yetişti. Olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, beton mikseri içinde sıkışan A.K. sıkıştığı beton mikserinden yaralı olarak çıkararak olay yerindeki 112 ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra Sarıkamış devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (IÇ-AT)
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı