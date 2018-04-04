Beton kapıların yerini tarih alıyor

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( SİVAS -ÖZEL-HD)- Cumhuriyet Üniversitesinde yeni yapılacak iki kapı ve yenilenecek ana giriş kapısı, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet motifleri taşıyacak SİVAS



- Cumhuriyet Üniversitesinde yeni yapılacak iki kapı ve yenilenecek ana giriş kapısı, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet motifleri taşıyacak. Sivas’ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü örnek bir çalışma ile üniversite kampüsünde yeni inşa edilen iki giriş kapısının ve eskiyen ana giriş kapısının yerine; Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet motifleri taşıyan üç yeni kapı inşa ediyor. Cumhuriyet Üniversitesinin simgeleri olacak üç kapı, Türk tarihindeki önemli bu üç dönemi temsil edecek. Kapıların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu’nun alacağı kararla her üç kapıya, özel üç isim de verilecek. Kapılardan birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin verilmesi planlanıyor. Üniversitenin simgesi olacaklar Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Türk tarihindeki üç önemli dönemi temsil edecek kapıların, üniversitenin de simgesi haline geleceğini ifade edip, “Üniversitemizin bir ana girişi vardı, yıllar önce yapılan. Üniversitemizin üç girişi var. Bu üç girişe de yeni kapılar yapıyoruz. Selçukluları, Osmanlıyı ve Cumhuriyeti temsil eden kapılar seçtik. İki kapının yapımına başlanıldı. Bu iki kapı Haziran ayında bitmiş olacak. Diğer kapının ihalesini de bu yıl içerisinde yapmayı hedefliyoruz. Yıl içerisinde üç kapımız da hizmete girmiş olacak. Üniversitemizin logosu da Selçuklu’dan günümüze tarihimizi simgelemektedir. Bu nedenle, geçmişten geleceği tarihimizi simgeleyecek, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet motiflerini üzerinde barındıran kapıları tercih ettik. Böylece kapılarımız üç dönemi de simgeleyecek.” dedi.



