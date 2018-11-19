Beton dökülen çukura düştüler - İSTANBUL Haberi

- Genel görüntülerBeton dökülen çukura düştüler - Kadıköy'de elektrik çalışması için açıldıktan sonra betonla doldurulan çukura düşen iki kadını işçiler ve vatandaşlar kurtardıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için beton dökülen çukura düşen 2 kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak'ta elektrik çalışmaları için açılan, daha sonra beton ile doldurulan yaklaşık 1 metrelik çukura beton döküldükten sonra yolda yürüyen 2 kadın düştü.Bellerine kadar betona gömülen kadınlar, çevredeki vatandaşlar ve işçilerin yardımı ile düştükleri yerden çıkarıldı.Çevredeki vatandaşlar sokağın beton dökülen kısmına şerit çekilmeyerek önlem alınmadığını öne sürdü.