Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Beton dökülen asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

Beton dökülen asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Tahkikat Damacana 

-Çöken katın görüntüsü
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir iş yerinde beton dökülen asma katı taşıyan demir profillerin kırılması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Yıldız Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1586. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ikinci el yedek parça satılan dükkanın asma katına beton dökümü esnasında ağırlığı kaldıramayan demir profiller kırıldı. Tavan gürültüyle çökerken, iş yeri içinde çalışan Dail S. ile Serdar A. göçük altında kaldı. Sesi durarak işçilerin yardımına koşan vatandaşlar, ıslak beton içinde mahsur kalan yaralıları kurtardı. Yüzleri çimentoya bulanan yaralılar, vatandaşların damacanalarla getirdikleri sularla temizlendi. İhbar üzerinde adrese sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Dail S. ve Serdar A.’yı ambulanslara alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, iş yerinin çevresine şerit çekerek vatandaşları göçük alanından uzak durmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis, işletme sahibiyle iletişime geçti. Kazada ihmal olup olmadığını araştırıyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı