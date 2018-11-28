Beton blok altında kalan işçilerden 1’nin daha cansız bedenine ulaşıldı

-Ekiplerden görüntü

-Çıkartılan cesedin ambulansa bindirilmesi



( KOCAELİ ) - Göçük altında kalan diğer işçinin arama çalışmaları devam ediyor KOCAELİ



- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken viyadüğün altında bulunan 2 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan diğer işçinin arama çalışmaları ise devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışması sırasında beton blok üzerinde işçilerin bulunduğu sırada çöktü. Yaşanan olayda çöken blokların altında kalan 4 işçinin kurtarılması için olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde yaklaşık 3 saat sonra beton blok altında kalan işçilerden Kani Ö. kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kani Ö., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler 1 işçinin daha cansız bedenine ulaştı Kani Ö’nün tedavisi devam ederken, enkaz altında kalan 3 kişinin ise kurtarma çalışmalarına devam edildi. İşçilerden birinin cesedi akşam saatlerinde bulundu. AFAD, UMKE Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımı ile enkaz altındaki 2 kişinin bulunması için çalışmalarına devam etti. Yapılan çalışmalar ile göçük altında kalan 1 işçinin daha cansız bedenine yaklaşık 12 saat sonra ulaşılabildi. Cansız bedenlerine ulaşılan işçinin cenazesi otopsi incelemeleri için Gebze Asri Mezarlık Morgu’na kaldırılırken, göçük altındaki bir diğer işçinin arama çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Valiliği acı haberi yazılı açıklama ile duyurdu Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Kocaeli Valiliği, “Beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu meydana gelen iş kazası sonrası, AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma Ekipleri ile İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda; saat 14.40 itibari ile 1 işçimiz yaralı olarak kurtarılmış, sevk edildiği hastanede tedavisi devam etmektedir. Diğer işçilerimizi kurtarmak üzere yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda; saat 17.15 itibariyle 1 işçimizin, saat:22.38 itibariyle de 1 işçimizin daha cenazesine ulaşılmıştır. Bu elim iş kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.



