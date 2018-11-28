Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beton blok altında kalan 4 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Beton blok altında kalan 4 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

göçük bölgesinden görüntü

Gesi 

-ekiplerinden çalışmalarından görüntü
-detaylar

( KOCAELİ -EK) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çökme meydana geldi. Yaşanan olayda 4 işçi göçük altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam sürüyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda 4 işçi çöken blokların altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, arama çalışmalarının devam ettiğini kurtarma çalışmalarında her hangi bir engelin söz konusu olmadığını işaret ederek “Enkaz altında 4 işçinin olduğunu sanıyoruz. Kazanın nedeni ise teknik inceleme sonrasında belli olacak” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı